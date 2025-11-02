Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Τα 55α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η Τζένη Μπαλατσινού και ήδη από νωρίς δέχεται ευχές από τους δικούς της ανθρώπους.

Ανάμεσα στις ευχές που δέχθηκε ήταν και του συζύγου της, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος πάντα εκφράζει δημόσια την αγάπη που της έχει.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Κικίλιας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία της Τζένης Μπαλατσινού από κάποια έξοδό τους.

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό! Η καλύτερη σύντροφος και μαμά» έγραψε στη λεζάντα.

Για του λόγου το αληθές…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassilis Kikilias (@vkikilias)

govastiletto.gr -«Κόλαφος» η Τζένη Μπαλατσινού κατά δημοσιογράφου: «Σήμερα ξεπέρασε κάθε όριο»