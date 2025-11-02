Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια
Τα 55α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η Τζένη Μπαλατσινού και ήδη από νωρίς δέχεται ευχές από τους δικούς της ανθρώπους.
Ανάμεσα στις ευχές που δέχθηκε ήταν και του συζύγου της, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος πάντα εκφράζει δημόσια την αγάπη που της έχει.
Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Κικίλιας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία της Τζένης Μπαλατσινού από κάποια έξοδό τους.
«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό! Η καλύτερη σύντροφος και μαμά» έγραψε στη λεζάντα.
Για του λόγου το αληθές…
