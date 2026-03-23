Την Κυριακή 22 Μαρτίου, ο Βασίλης Κικίλιας σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μία τρυφερή στιγμή με τον 5,5 χρονών γιο του, Παναγιώτη-Αντώνιο.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, αποκάλυψε ότι παρακολούθησε για πρώτη φορά αγώνα μπάσκετ της ΑΕΚ παρέα με τον γιο του και όπως βλέπουμε η αντίδραση του μικρού είναι αξιολάτρευτη.

«Πρώτη φορά στο γήπεδο με τον Παναγιώτη για να δούμε μπάσκετ! Με τον γιο μου, εκεί που κάποτε έπαιζα εγώ. Χαρά και συγκίνηση» έγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας στη λεζάντα της ανάρτησής του, ενώ, στο βίντεο βλέπουμε τον μικρό Παναγιώτη να ενθουσιάζεται με τους αθλητές και τα όσα συμβαίνουν στο γήπεδο του μπάσκετ.

Η σχέση του Βασίλη Κικίλια και της Τζένης Μπαλατσινού ξεκίνησε το 2018, όταν γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων.

Το 2020, το ζευγάρι πέρασε μια δύσκολη περίοδο και αποφάσισε να χωρίσει για οκτώ μήνες. Η Τζένη δήλωσε ότι ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη και για τον Βασίλη, αλλά στο τέλος η αγάπη τους κέρδισε. Ο Βασίλης, παραμένοντας παραδοσιακός, διεκδίκησε ξανά τη σχέση τους, και τελικά επανασυνδέθηκαν.

Μιλώντας για την πρόταση γάμου, ο Βασίλης Κικίλιας είχε πει: «Η πρόταση γάμου έγινε έτσι, σε έναν καναπέ. Πράγματι χωρίσαμε και πήραμε τις αποστάσεις μας για να σκεφτούμε και οι δύο, αν αυτό το βήμα είναι ένα πολύ σοβαρό βήμα, είναι ιερά τα δεσμά του γάμου, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό στη ζωή δύο ανθρώπων. Και σκεφτήκαμε και οι δύο πολύ σοβαρά γι’ αυτό το βήμα. Οπότε, όταν δεν είχαμε δημοσιοποιήσει ξανά ότι είμαστε μαζί, καθόμασταν έτσι σε έναν καναπέ και λογικό είναι μια γυναίκα να έχει τις ανασφάλειές της και να σκέφτεται πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και τι θα γίνει. Και της είπα “λοιπόν, θα παντρευτούμε;”».

Στις 25 Δεκεμβρίου 2020, η Τζένη γέννησε τον γιο τους, Παναγιώτη-Αντώνιο, το τέταρτο παιδί της και το πρώτο για τον Βασίλη. Η γέννηση αυτή ολοκλήρωσε τον κύκλο ευτυχίας τους.

