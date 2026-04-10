Στο νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, βρίσκεται για τις ημέρες του Πάσχα ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας . Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στις κατανυκτικές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, ο κ. Κικίλιας συνδυάζει τα επίσημα καθήκοντά του με πολύτιμο χρόνο δίπλα στη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού , και τον γιο τους, Παναγιώτη Αντώνιο.

Ο Βασίλης Κικίλιας δημοσίευσε βίντεο από την παραμονή του στο νησί, δίνοντας μια εικόνα από το κλίμα των ημερών. Στα πλάνα ξεχωρίζει ο μικρός Παναγιώτης Αντώνιος, που δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του πατέρα του, αλλά και η Τζένη Μπαλατσινού, η οποία κράτησε χαμηλό προφίλ, όπως συνηθίζει.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της Ακολουθίας του Νιπτήρος, δίνοντας μια πιο συμβολική διάσταση στο μήνυμά του: «Με κατάνυξη, συγκίνηση και σεβασμό βρεθήκαμε στην αναπαράσταση του Μυστηρίου του Νιπτήρος στην Πάτμο. Η Ακολουθία του Νιπτήρος δεν είναι μόνο μια τελετουργία πίστης, αλλά μια βαθιά συμβολική πράξη που μας θυμίζει τι σημαίνει πραγματική ηγεσία: να υπηρετείς τον άνθρωπο με ταπεινότητα και σεβασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως τέτοιες στιγμές επαναφέρουν στο προσκήνιο τις αξίες που έχουν σημασία, ειδικά σε περιόδους που η κοινωνία δοκιμάζεται: «Σε μια κοινωνία που συχνά δοκιμάζεται, τέτοιες στιγμές μας επανασυνδέουν με τις αξίες που έχουν σημασία. Με αυτές τις αρχές πορευόμαστε, με αυτές χτίζουμε το αύριο. Μαζί με τους πιστούς, τους ανθρώπους της Ορθοδοξίας, τους συναδέλφους και τον Δήμαρχο του νησιού, σε έναν ιερό τόπο με ξεχωριστή πνευματική σημασία, βιώσαμε μια από τις πιο ουσιαστικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας. Είμαστε πάντα δίπλα στους νησιώτες μας, στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές, που αποτελούν τη δύναμή μας και την προστιθέμενη αξία της χώρας μας».

«Εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση, με τιμή και μεγάλο σεβασμό, συμμετέχουμε σε αυτή τη βαθιά συμβολική και πνευματική εμπειρία. Καλή Ανάσταση σε όλους», έκλεισε το μήνυμά του ο Βασίλης Κικίλιας.

