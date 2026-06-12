Βασίλης Κικίλιας: Σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο με τον 5 ετών γιο του, Παναγιώτη – Αντώνιο

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προέβη σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να μοιραστεί μια ιδιαίτερα οικογενειακή στιγμή με τον γιο του.

Το πρώτο Μουντιάλ που παρακολουθεί μαζί με τον γιο του έγινε αφορμή για αυτή την ανάρτηση, αποκαλύπτοντας την αγάπη και των δύο για το ποδόσφαιρο και τη Βραζιλία.

Στην ανάρτησή του, ο Βασίλης Κικίλιας περιέγραψε με χιουμοριστικό τρόπο την εμπειρία του πρώτου Μουντιάλ που είδε μαζί με τον γιο του. Η φανέλα της Βραζιλίας με τον αριθμό 7 του Βινίσιους Ζούνιορ έκλεψε την παράσταση, αφού ο Παναγιώτης – Αντώνιος φάνηκε να έχει ήδη επιλέξει την ομάδα του. Ο Υπουργός σημείωσε με χιούμορ: «Πρώτο Mundial μαζί. Ένας από εμάς φόρεσε τη φανέλα και μπήκε σε mode βασικού στη Βραζιλία. Και δεν είμαι εγώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassilis Kikilias (@vkikilias)

H Τζένη Μπαλατσινού δεν γινόταν να μη σχολιάσει τη συγκεκριμένη ανάρτηση, βάζοντας μια καρδιά στα σχόλια και κάνοντας repost σε story της.

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