Στη Σύρο βρέθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο Stoiximan AegeanBall Festival, έχοντας στο πλευρό του τον 5χρονο γιο του, Παναγιώτη Αντώνιο.

Την επίσκεψή τους αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Χθες στη Σύρο άφησα για λίγο την καθημερινότητα στην άκρη. Σε ένα γήπεδο βλέπεις ξανά κάτι πολύ απλό, αλλά πολύ ουσιαστικό: ότι ο αθλητισμός μαθαίνει στα παιδιά αξίες που τα ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή. Να προσπαθούν. Να συνεργάζονται. Να εμπιστεύονται τον διπλανό τους. Να σηκώνονται όταν πέφτουν και να συνεχίζουν.

Με τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Φραγκίσκο, τον Θοδωρή και όλους τους υπόλοιπους, είδαμε παιδιά κάθε ηλικίας να γεμίζουν το γήπεδο με ενέργεια και χαμόγελα. Να παίζουν, να τρέχουν, να ζητούν αυτόγραφα, να ζουν τη χαρά του αθλητισμού μακριά από τις οθόνες ενός κινητού. Αυτές είναι εικόνες που μας θυμίζουν γιατί αξίζει να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που δίνουν στα παιδιά πρότυπα, χώρο και κίνητρο.

Συγχαρητήρια στον Γιώργο Πρίντεζη για αυτό που έχει χτίσει στη Σύρο. Γιατί ο αθλητισμός, όταν γίνεται με αγάπη, συνέπεια και προσφορά, είναι μάθημα ζωής», έγραψε στην ανάρτησή του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassilis Kikilias (@vkikilias)

Η συμμετοχή του στο τουρνουά είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Βασίλης Κικίλιας έχει γράψει τη δική του πορεία στα παρκέ πριν από την ενασχόλησή του με την πολιτική. Υπήρξε επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, αγωνιζόμενος για χρόνια στην Α1, γεγονός που κάνει τη σχέση του με το άθλημα διαχρονική.

Το Stoiximan AegeanBall Festival συγκέντρωσε και φέτος στη Σύρο σπουδαία ονόματα του ελληνικού και διεθνούς μπάσκετ, με τον Βασίλη Κικίλια να επιστρέφει, έστω και για λίγο, στον γνώριμο χώρο του παρκέ.

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