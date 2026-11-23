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Την πρώτη επέτειο της σχέσης τους γιόρτασαν ο Βασίλης Κούκουρας και η Χριστιάννα Μαριόλη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου μαζί, η ηθοποιός μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια κοινή τους φωτογραφία.

Το στιγμιότυπο που δημοσίευσε η σύντροφός του

Η Χριστιάννα Μαριόλη επέλεξε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να τιμήσει αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Στη φωτογραφία, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια εξόδου τους σε εστιατόριο, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και κρατιούνται από το χέρι.

Η ηθοποιός, η οποία ασχολείται και με τη σκηνοθεσία, έχει ακουμπήσει τρυφερά το κεφάλι της στο κεφάλι του συντρόφου της.

«And just like that…», έγραψε στη λεζάντα, συνοδεύοντας έτσι το στιγμιότυπο για τον έναν χρόνο της κοινής τους πορείας.

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