Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην περίοδο που βρέθηκε στη θέση του παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού αναφέρθηκε ο Βασίλης Κούκουρας, μιλώντας για την κριτική που δέχτηκε τότε.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε πως αρκετοί αντιμετώπισαν με δυσπιστία την επιλογή του να δοκιμαστεί σε κάτι διαφορετικό, ωστόσο εκείνος δεν το μετάνιωσε, αφού όπως είπε, ήταν μια όμορφη εμπειρία για τον ίδιο.

«Υπήρξε αμφισβήτηση όταν παρουσίασα τηλεπαιχνίδι, αλλά ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του. Εγώ το έκανα, το ευχαριστήθηκα, πληρωνόμουν κανονικά και μου άρεσε η επικοινωνία με τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Βασίλης Κούκουρας μίλησε και για την απήχηση που συνεχίζουν να έχουν οι σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει.

Όπως παραδέχτηκε, δεν μπορεί να εξηγήσει με σιγουριά την επιτυχία τους. «Αν με ρωτήσεις, δεν ξέρω γιατί οι σειρές που έχω παίξει παραμένουν τόσο αγαπητές.

Ίσως οι χαρακτήρες να είναι πιο κοντά στον μέσο άνθρωπο. Καλά έκανε πάντως το “Κωνσταντίνου και Ελένης” που άλλαξε φέτος μέρα και ώρα προβολής, χρειάζεται κι αυτό λίγο ξεκούραση», πρόσθεσε.