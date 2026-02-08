Ο Βασίλης Κουμεντάκος και η εκλεκτή της καρδιάς του, Έμιλυ Κούκουζας έζησαν χθες, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, μια ξεχωριστή ημέρα, αφού ένωσαν επισήμως τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Ο γνωστός μουσικός και μέλος του συγκροτήματος «Otherview» και η αγαπημένη του ανέβηκαν, το απόγευμα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, τα σκαλιά της εκκλησίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και χαρά, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων.

Το «παρών» σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα για το ζευγάρι, έδωσαν πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, μεταξύ αυτών οι: Ράνια Κωστάκη, Josephine, Ανδρομάχη, Γιώργος Λιβάνης, Κώστας Μηλιωτάκης, Άννα Ζηρδέλη, Γιώτα Τσιμπρικίδου και πολλοί άλλοι.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση σε κέντρο στα δυτικά προάστια, όπου οι καλεσμένοι γιόρτασαν το νέο ζευγάρι με κέφι, μουσική και πολλές ευχές για μια ευτυχισμένη κοινή ζωή.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

