Βασίλης Λαζαρίδης: Χείμαρρος κατά της Αγγελικής Ηλιάδη – «Είναι ανήθικο όταν λες πράγματα που δεν ισχύουν»

Με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα η Αγγελική Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας στράφηκε ξανά γύρω από το όνομα του Μπάμπη Λαζαρίδη, καθώς και των δύο παιδιών του. Ο Βασίλης Λαζαρίδης, γιος του από το γάμο του με την Πόπη Μαλλιωτάκη, γεννήθηκε το 2000, ενώ ο μικρότερος, Μπάμπης ήρθε στον κόσμο πέντε χρόνια αργότερα από τη σχέση του με την Αγγελική Ηλιάδη.

Παρά την έντονη πίεση από τηλεοπτικές και άλλες παραγωγές, ο Βασίλης Λαζαρίδης επέλεξε να δώσει συνέντευξη αποκλειστικά στη δημοσιογράφο Πέννυ Καβέτσου, στο vidcast «Bedtime Stories». Η συνέντευξη αναμένεται να δημοσιευθεί στο κανάλι της την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Απόσπασμα αυτής της συνέντευξης προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 21/3 στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με τον Βασίλη να είναι καταιγιστικός.

«Το να λες και την αλήθεια δεν είναι κακό, αλλά όταν λες πράγματα που δεν ισχύουν και προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις, τι να σου πω για μένα είναι ανήθικο.

Με τον πατέρα μου είχα λατρεία. Ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος. Όλοι λένε για το πόσο καλός και φιλότιμος άνθρωπος ήταν, πόσο βοηθούσε τον φτωχό κόσμο.

Εμένα η μητέρα μου με τον πατέρα μου τυπικά δεν πήραν διαζύγιο ποτέ. Σα να μην χώρισαν ποτέ αυτοί οι δυο άνθρωποι και δεν μου το είπαν και ποτέ, ξέρεις, “εγώ και ο μπαμπάς χωρίσαμε”.

Η μητέρα μου έφυγε. Πήρε εμένα και την αδερφή μου και φύγαμε από το σπίτι. Επιλογή του να χωρίσουν ήταν της μάνας μου. Θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποια πράγματα που έγιναν στην οικογένεια. Θα ήθελα να μπορέσω να καταλάβω λίγο γιατί έκανε κάποιες πράξεις ο μπαμπάς. Κάποια πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν με έχουν στεναχωρήσει. Η μαμά μου έχει ένα φωτοστέφανο. Μπαίνει σε ένα μαγαζί και θα γυρίσουν να την κοιτάξουν. Αυτό όλο δημιουργούσε μια ζήλεια».

