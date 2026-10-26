Σε αποκαλυπτικές δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» προχώρησε η Πόπη Μαλλιωτάκη, μιλώντας ανοιχτά για τα αισθητικά της ζητήματα και την προοπτική μιας νέας σχέσης.

Η γνωστή τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι είναι δεκτική σε έναν νέο έρωτα, ωστόσο εξήγησε πως δεν έχει βρει ακόμα τον άνθρωπο που θα της τραβήξει το ενδιαφέρον, υπογραμμίζοντας με χιούμορ ότι πλέον «δεν υπάρχουν άντρες».

Ο γιος της απαντά στα αρνητικά σχόλια για τη μητέρα του

Με αφορμή τις αρνητικές αντιδράσεις που ακολούθησαν, ο γιος της, Βασίλης Λαζαρίδης, θέλησε να πάρει θέση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok, μέσα από το οποίο απάντησε στα σχόλια που δέχτηκε η μητέρα του.

«Βλέποντας το χαμό που έχει γίνει με τις δηλώσεις της μάνας μου στην εκπομπή του Λιάγκα, καταλαβαίνω τελικά πόσο δίκιο είχε ρε φίλε.

Κάτω από τα δημοσιεύματα όλα τα σχόλια είναι κραξίματα από άντρες. Γιατί θιγόμαστε ρε μάγκες οι άντρες; Είπε κάτι που δεν ισχύει; Δηλαδή συγγνώμη, εσύ όταν βγεις με μία κοπέλα για ένα καφέ, για ένα φαγητό, θα δεχτείς η κοπέλα να πληρώσει το ποτό της ενώ τη συνοδεύεις;

Δηλαδή δεν το θεωρείς αυτονόητο να πληρώσεις εσύ το ποτό της κοπέλας ή το φαγητό της; Τι σας κάνει εντύπωση ρε φίλε; Τα αυτονόητα;

Να είστε κύριοι με μία γυναίκα που συνοδεύετε. Εννοείται ρε φίλε πως θα της πληρώσεις και το ποτό της και το φαγητό της και οτιδήποτε. Θα κάνεις τσιγκουνιές στο να της πληρώσεις τον καφέ; Και μετά θες αυτή η κοπέλα να σε δει στα σοβαρά ή να κάνει σχέση μαζί σου που τσιγκουνεύεσαι να την κεράσεις τον καφέ της; Είμαστε σοβαροί τώρα;

Δεν σας τα έχουν μάθει από το σπίτι σας αυτά; Και προφανώς όταν έχεις μία σχέση εννοείται πως συνεισφέρουν και οι δύο στη σχέση. Δεν λέμε ότι τα πληρώνει μόνο ο άντρας όλα, αλλά πρέπει να πληρώνουμε κι εμείς. Και μην αρχίσετε τις μαλακίες του τύπου “είναι δύσκολες εποχές, δεν έχουμε λεφτά Συμφωνώ αλλά μπορείς φίλε μου να την πας σε ένα σουβλατζίδικο να φάτε και να πληρώσεις εσύ τα σουβλάκια. Δεν σου είπα να την πας στο Four Season.

Ένας gentleman είναι gentleman σε όλα του. Γι’ αυτό πάνε και κατά διαόλου όλα. Γιατί τα έχετε ισοπεδώσει και δεν μπορείτε να σκεφτείτε τα αυτονόητα. Εγώ πάντα, ακόμα και όταν με έδινα λεφτά οι γονείς μου, αν έβγαινα με μια κοπέλα, πάντα πλήρωνα εγώ τον καφέ. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά ρε; Και μπαίνετε από κάτω και θάβετε τη μάνα μου επειδή είπε την αλήθεια;

Μετά αναρωτιέστε πολλοί γιατί είσαστε μόνοι σας. Γι’ αυτά είσαστε μόνοι σας. Γι’ αυτά και για άλλα πολλά. Είναι βασικοί τρόποι συμπεριφοράς ενός άντρα απέναντι σε μία γυναίκα. Έλεος! Δηλαδή η ξεφτίλα έχει φτάσει στο αποκορύφωμα», είπε στο βίντεο ο Βασίλης Λαζαρίδης.

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