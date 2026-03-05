Η στιγμή που ένα μοντέλο κλείνει μια επίδειξη μόδας – το περίφημο closing – δεν είναι τυχαία ποτέ. Είναι η στιγμή που ο σχεδιαστής εμπιστεύεται σε κάποιον το τελευταίο βλέμμα της συλλογής, το τελικό αποτύπωμα που θα μείνει στη μνήμη του κοινού. Χθες, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, το πρόσωπο που έκλεισε το σόου του Tom Ford ήταν ένας Έλληνας: ο Βασίλης Λελίδης.

Για όσους παρακολουθούν από κοντά τη διεθνή σκηνή της μόδας, το όνομά του πλέον δεν είναι άγνωστο. Τα τελευταία δύο χρόνια το νεαρό μοντέλο χτίζει μια σταθερή και εντυπωσιακή πορεία, περπατώντας σε πασαρέλες που αποτελούν σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ανδρική μόδα. Οίκοι όπως οι Saint Laurent, Sacai και Dries Van Noten τον έχουν επιλέξει ήδη για τα runway τους, ενώ η χθεσινή του εμφάνιση επιβεβαιώνει ότι πλέον ανήκει σε εκείνη τη νέα γενιά μοντέλων που κινούνται με άνεση στον πιο απαιτητικό κύκλο της διεθνούς μόδας.

Η πραγματική επιβεβαίωση της ανοδικής πορείας του ήρθε μέσα από τις εμφανίσεις του στα shows της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Εκεί, ανάμεσα σε εκατοντάδες μοντέλα από όλο τον κόσμο, ο Βασίλης Λελίδης βρέθηκε να περπατά για μερικούς από τους πιο επιδραστικούς οίκους της εποχής.

Στο runway του Saint Laurent, γνωστό για τη σχολαστική επιλογή μοντέλων και τη σχεδόν κινηματογραφική σκηνοθεσία των shows του, η παρουσία του ξεχώρισε για την πειθαρχημένη ένταση με την οποία αποδίδει τα looks. Παρόμοια δυναμική εμφάνιση είχε και στα shows των Sacai και Dries Van Noten, δύο οίκοι που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο styling και στην προσωπικότητα του μοντέλου.

Όμως, το χθεσινό closing στο show του Tom Ford ήταν ίσως η στιγμή που επισφράγισε τη θέση του στο διεθνή χάρτη της μόδας. Στον κόσμο των runways, το closing θεωρείται σχεδόν τιμητικός ρόλος – μια ένδειξη εμπιστοσύνης από την ομάδα του οίκου προς το μοντέλο, που καλείται να αφήσει την τελευταία εικόνα της συλλογής.

govastiletto.gr – Anya Taylor-Joy: Το «γυμνό» φόρεμα του Tom Ford που έκλεψε τις εντυπώσεις στο κλείσιμο του Φεστιβάλ του Μαρακές