Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και πορεύτηκαν μαζί του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των σαράντα ημερών από την απώλειά του, ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, ανακοινώνοντας ότι την Κυριακή 9 Αυγούστου, θα τελεστεί το μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πατέρα του.

Η ανάρτηση του Μάριου Γεωργιάδη:

«Την Κυριακή συμπληρώνονται σαράντα ημέρες από την απώλειά σου.

Δεν υπάρχει μέρα που να μη μου λείπεις και να μην είναι αισθητή η απουσία σου. Μπορεί να πονάμε πολύ, όμως οι αξίες, οι αρχές και το παράδειγμα της ζωής σου, θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των σαράντα ημερών, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μου πατέρα, Βασίλη Λεβέντη.

Όσοι φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον γνώρισαν και επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, θα είναι μεγάλη μας χαρά να παρευρεθούν.

📍 Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα – Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας

⏱️ 12:00

📅 Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη, τη στήριξη και τα συγκινητικά μηνύματα που δεχτήκαμε όλες αυτές τις ημέρες.

Αιωνία σου η μνήμη, πατέρα μου».

govastiletto.gr – Βασίλης Λεβέντης: Τα συγκινητικά λόγια του Μάριου Γεωργιάδη στην κηδεία του