Ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε, σε ηλικία 75 ετών, από τη ζωή και η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή, το μεσημέρι της Τετάρτης 1/7, από τον γιο του, Μάριο Γεωργιάδη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και τους δύο τελευταίους μήνες βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στη Βούλα.

«Αχ τι έχω να πω για τον Βασίλη, ό,τι και να πω θα είναι πολύ λίγο. Την καλοσύνη της ψυχής του την είχαν λίγοι άνθρωποι. Αγάπησε τον γιό μου, αγάπησε τα εγγόνια του, τον αγάπησαν, τον φώναξαν πατέρα και παππού. Πρέπει να έφυγε γεμάτος» είπε η πολυαγαπημένη του σύζυγος σε δήλωσή της.

Η ανακοίνωση του γιου του, Μάριου Γεωργιάδη

Με ανάρτησή του στα social media, ο θετός γιος του Βασίλη Λεβέντη έδωσε λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας.

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