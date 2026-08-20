Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε γνωστή την απόφασή του μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, εξηγώντας πως μια επίμονη πνευμονία έχει επηρεάσει την κατάστασή του και τον αναγκάζει να διακόψει προσωρινά την καλοκαιρινή του περιοδεία.

«Δυστυχώς μία επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους ανθρώπους που τον ακολουθούν και τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, αφήνοντας ανοιχτό το ραντεβού για το επόμενο διάστημα.

«Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Βασίλης», ανέφερε στην ανάρτησή του.

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