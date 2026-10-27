Έντονη ανησυχία προκάλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, σύμφωνα με το οποίο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Το θέμα σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή «Happy Day», επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να διευκρινίσει τι πραγματικά ισχύει, μετά την παραφιλολογία των τελευταίων 24ώρων.

Ο πραγματικός λόγος που ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή λοιπόν, αναφερόμενη στα όσα έχουν συμβεί και μιλώντας για την υγεία του καλλιτέχνη είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα διαβάζοντας στο καμαρίνι τις εφημερίδες διαβάσαμε το πρωτοσέλιδο της Espresso που είχε αποκλειστικές πληροφορίες για τον πολύ αγαπημένο Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο γιατί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Να πούμε ότι ο Αντώνης Διαμαντάκης μίλησε με τον μάνατζερ του και μας ενημέρωσε ότι είναι καλά στην υγεία του. Όντως είναι στο νοσοκομείο, δηλαδή ισχύει το πρωτοσέλιδο, αλλά δεν είναι διαφορετικό πρόβλημα υγείας, πολύ καινούργιο και πολύ σοβαρό, ο άνθρωπος δίνει αυτήν την γνωστή μάχη που έχει με το αναπνευστικό του. Έχει ένα θέμα που τον ταλαιπωρεί».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου μάλιστα, πρόσθεσε: «Το καλοκαίρι για τον λόγο αυτό ανέβαλε τις συναυλίες του και νοσηλεύτηκε ξανά στο νοσοκομείο για τον γνωστό λόγο αυτόν του αναπνευστικού».

Η παρουσιάστρια κατέληξε λέγοντας: «Απλά προφανώς περνά κάποιες περιόδους όπου επιδεινώνεται. Να σας πω ότι είναι καλά και ότι εντός της ημέρας θα βγάλει ένα δελτίο τύπου, θα κάνει μία ανακοίνωση στα social για να διαβεβαιώσει το κοινό του ότι είναι καλά. Εμείς τον αγαπάμε πολύ και του ευχόμαστε σιδερένιος και περαστικά».

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