Ένα απόσπασμα που αναρτήθηκε στο YouTube Shorts στάθηκε η αφορμή για να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από τις live εμφανίσεις του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Υπό τον τίτλο «Μήπως ήρθε η ώρα να ακολουθήσεις τα βήματα της Αλεξίου! Πάντα με αγάπη», το βίντεο δείχνει τον αγαπημένο καλλιτέχνη να ερμηνεύει στη σκηνή ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια με το γνώριμο πάθος και την εκρηκτικότητα που τον συνοδεύουν πάντα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr