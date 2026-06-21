Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων, όπου χιλιάδες θεατές έδωσαν το «παρών» για να απολαύσουν τη συναυλία του και να τραγουδήσουν μαζί του τις μεγάλες επιτυχίες της πολυετούς πορείας του.

Η βραδιά, ωστόσο, είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο αγαπημένος ερμηνευτής γιόρτασε τα 76α γενέθλιά του πάνω στη σκηνή, έχοντας δίπλα του το κοινό που τον στηρίζει εδώ και δεκαετίες.

Την πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς φρόντισε να χαρίσει η σύζυγός του, Ελένη Ράντου. Την ώρα που ο τραγουδιστής ερμήνευε το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων, αιφνιδιάζοντάς τον ευχάριστα μπροστά στους χιλιάδες θεατές.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και ευχές, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια ζεστή γιορτή γεμάτη συναίσθημα και αγάπη.

Λίγο αργότερα, η Ελένη Ράντου μοιράστηκε στα social media βίντεο από τη στιγμή της έκπληξης, συνοδεύοντάς το με μια τρυφερή αφιέρωση προς τον σύζυγό της.

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