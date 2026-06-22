Βασίλης Πορφυράκης: Αυτή είναι η νέα σύντροφος του τραγουδιστή και μητέρα του παιδιού του!

Ο Βασίλης Πορφυράκης έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στην προσωπική του ζωή, λίγους μήνες μετά το τέλος της πολυσυζητημένης σχέσης του με τη Ματίνα Νικολάου. Μάλιστα, ο τραγουδιστής, όχι μόνο βρήκε ξανά τον έρωτα, αλλά έγινε και πατέρας για πρώτη φορά, πραγματοποιώντας το μεγαλύτερο όνειρό του. Μέχρι σήμερα, η ταυτότητα της γυναίκας που του έκλεψε την καρδιά παρέμενε άγνωστη. Όμως, πλέον, το μυστήριο λύθηκε.

Η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του τραγουδιστή ονομάζεται Αθηνά Καρδαμάκη. Είναι 28 ετών και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της άθλησης και της ευεξίας. Η εντυπωσιακή μελαχρινή εργάζεται ως Personal Trainer και RG Coach, ενώ εξειδικεύεται σε Pilates, Trampoline, Animal Movement, Cross Training, TRX, καθώς και σε προγράμματα ενδυνάμωσης και προπόνησης με αντιστάσεις.

Εκτός από τη φυσική της κατάσταση, αυτό που ξεχωρίζει είναι το χαμηλό προφίλ που διατηρεί, αφού μέχρι σήμερα είχε μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά τη σχέση της με το γνωστό τραγουδιστή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athina Kardamaki (@miss_ak__)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athina Kardamaki (@miss_ak__)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athina Kardamaki (@miss_ak__)

govastiletto.gr – Βασίλης Πορφυράκης: Η πρώτη συγκινητική συνέντευξη ως μπαμπάς – Όσα είπε για τη σύντροφό του