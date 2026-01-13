Ο Βασίλης Πορφυράκης μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τη γέννηση της κόρης του στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, περιγράφοντας τη νέα του ζωή και τον ρόλο του ως πατέρας.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η εμπειρία της πατρότητας καλύπτει ένα κενό που υπήρχε μέσα του εδώ και χρόνια, λόγω της έλλειψης ενός οικογενειακού περιβάλλοντος στην παιδική του ηλικία.

«Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη ήταν για μένα κομμάτι γείωσης και σταθερότητας. Με τον ερχομό της κόρης μου ένιωσα για πρώτη φορά ολοκληρωτικά τους ρόλους του πατέρα και της μάνας, κάτι που μου έλειπε πολύ. Η γέννησή της είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να πάρω», είπε συγκινημένος.

Ο Πορφυράκης αναφέρθηκε επίσης, στη σύντροφό του, μητέρα της μικρής, και τον τρόπο που αποφάσισαν να δημιουργήσουν οικογένεια.

«Από την πρώτη στιγμή κινηθήκαμε γρήγορα. Το επιδιώξαμε, το θέλαμε και ήταν φυσικό για εμάς. Η σύντροφός μου έχει μεγάλη εμπειρία με παιδιά λόγω της δουλειάς της στην ενόργανη και η στοργή της προς τα μικρά με ενέπνευσε. Την είδα να αγκαλιάζει τη φρεσκάδα και την αθωότητα του παιδιού και κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι αυτό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Govastiletto.gr – Βασίλης Πορφυράκης: Η νέα δήλωση για τον χωρισμό του με την Ματίνα Νικολάου