Για την Ολυμπία Χοψονίδου η χθεσινή ημέρα, Δευτέρα 11 Μαΐου, ήταν ξεχωριστή, αφού είχε την ονομαστική γιορτή της.

Η Ολυμπία Χοψονίδου δέχτηκε από νωρίς το πρωί ευχές από τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Μάλιστα, ο σύζυγός της, Βασίλης Σπανούλης, θέλησε να της ευχηθεί δημόσια μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, και νυν προπονητής, ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους, στην οποία τους βλέπουμε να ποζάρουν στο ασανσέρ. Έτσι λοιπόν, με αυτό τον τρόπο ευχήθηκε χρόνια πολλά στην αγαπημένη του.

Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου έχουν δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια, με έξι παιδιά. Ο μεγαλύτερος γιος τους, Θανάσης, γεννήθηκε το 2007. Ακολουθεί ο Βασίλης, 13 ετών, ο Δημήτρης, 12 ετών, η Αιμιλία, 10 ετών, η Αναστασία, 8 ετών, και η μικρότερη, Αλεξάνδρα, 6 ετών.

