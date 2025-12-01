Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και ο Γρηγόρης Μπάκας συνάντησε τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο coach της Εθνικής Ομάδας στο Μπάσκετ μίλησε για τα προκριματικά της επίσημης αγαπημένης για το Μουντομπάσκετ, αλλά αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου.

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Όλα καλά. Εκπροσωπούμαι την πατρίδα μας, το κάνουμε με τιμή, με χαρά, με περηφάνεια και κάνουμε το καλύτερο. Πλέον έχουμε καλή ψυχολογία, πήραμε το μετάλλιο το καλοκαίρι. Όλα τα παιδία έρχονται με τρομερή διάθεση και αυτή η αύρα και αυτή η ψυχολογία μακάρι να μας βοηθήσει και στο μέλλον να φέρουμε νέες επιτυχίες».

Όσον αφορά τη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου ανέφερε: «Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο Μονακό. Είμαστε καλά με την Ολυμπία μεταξύ μας και είμαι τυχερός που την έχω. Προσέχει τα παιδιά και τα μεγαλώνει με τον σωστό τρόπο».

govastiletto.gr – Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Ρομαντική βραδινή έξοδος στο εξωτερικό – Η σπάνια κοινή φωτογραφία