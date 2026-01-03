Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Βασίλη Σπανούλη και την Ολυμπία Χοψονίδου, καθώς ο γιος τους Θανάσης γιόρτασε τα 16α γενέθλιά του.

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και νυν προπονητής επέλεξε να εκφράσει δημόσια τις ευχές του, δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία μαζί με τον έφηβο γιο του.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε, πατέρας και γιος ποζάρουν χαμογελαστοί, με τον Θανάση να έχει πλέον ψηλώσει αισθητά, ξεπερνώντας μάλιστα τον πατέρα του σε ύψος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου έχουν δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια με έξι παιδιά, την οποία συχνά παρουσιάζουν μέσα από στιγμές της καθημερινότητάς τους στο Instagram.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Βασίλης Σπανούλης είχε αναφερθεί με λόγια θαυμασμού στη σύζυγό του, τονίζοντας τη δύναμη του χαρακτήρα της και τον καθοριστικό ρόλο της στη σωστή ανατροφή των παιδιών τους όλα τα χρόνια που ο ίδιος απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

