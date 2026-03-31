Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά για την οικογένεια Σπανούλη, με τον 16χρονο Θανάση να βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του. Το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο νεαρός άσος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην πρόκριση των παίδων του Ολυμπιακού στον τελικό του Gen A Stars U16. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση (102-95), ο Θανάσης Σπανούλης οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα, δείχνοντας ότι το μπασκετικό DNA είναι παρόν.

Από το γήπεδο δεν έλειψαν οι γονείς του Θανάση, ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου, οι οποίοι παρακολούθησαν περήφανοι την προσπάθεια του γιου τους.

Ο νεαρός άσος ξεχώρισε με μια εντυπωσιακή φάση, μετά από κλέψιμο της μπάλας, κάρφωσε δυναμικά, ξεσηκώνοντας τόσο τους συμπαίκτες όσο και τους θεατές. Η εμφάνισή του απέδειξε ότι διαθέτει τα στοιχεία που χρειάζονται για να αφήσει το δικό του στίγμα στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου έχουν δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια, με έξι παιδιά. Ο μεγαλύτερος γιος τους, Θανάσης, γεννήθηκε το 2007 και ήδη ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στο μπάσκετ.

Ακολουθεί ο Βασίλης, 13 ετών, ο Δημήτρης, 12 ετών, η Αιμιλία, 10 ετών, η Αναστασία, 8 ετών και η μικρότερη, Αλεξάνδρα, 6 ετών.

