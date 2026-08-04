Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Βασίλη Σπανούλη και την Ολυμπία Χοψονίδου, καθώς η κόρη τους, Αιμιλία, έκλεισε τα 11 της χρόνια. Ο περήφανος πατέρας δεν παρέλειψε να ευχηθεί και δημόσια στην «πριγκίπισσά» του, ανεβάζοντας στα social media μια τρυφερή φωτογραφία από βόλτα τους στη φύση, την οποία συνόδευσε με τον αριθμό «11» και γεμάτες αγάπη καρδιές.

Η οικογένεια αποτελεί πάντα την απόλυτη προτεραιότητα για τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ και την Ολυμπία Χοψονίδου, οι οποίοι, παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, φροντίζουν να βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό των έξι παιδιών τους, μοιραζόμενοι μαζί τους κάθε σημαντική στιγμή.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2011, χτίζοντας όλα αυτά τα χρόνια μια δεμένη και πολυμελή οικογένεια, που αποτελεί για τους ίδιους το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής τους.

Άλλωστε, ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του και τον ρόλο της ως μητέρα. «Η γυναίκα μου είναι που τραβάει τα περισσότερα. Θέλησα έναν σωστό άνθρωπο και σταθερό στις αξίες του και σκληρό για να μεγαλώσει μια τόσο μεγάλη οικογένεια. Η Ολυμπία είναι μια καταπληκτική μητέρα, έχουμε μια καταπληκτική σχέση με τα παιδιά», είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του.

govastiletto.gr -Βασίλης Σπανούλης: Η φωτογραφία με την Ολυμπία Χοψονίδου και οι ευχές για την ονομαστική της γιορτή