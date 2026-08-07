Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Οικογενειακές διακοπές στην Πάρο με τα έξι παιδιά τους!

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Ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του ΑΡΗ Betsson, Βασίλης Σπανούλης με τη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου και τα παιδιά τους επέλεξαν το κοσμικό κυκλαδίτικο νησί και στις φετινές οικογενειακές διακοπές τους.
Πριν από λίγες ημέρες, ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr εντόπισε τον Βασίλη Σπανούλη με τη 43χρονη Ολυμπία Χοψονίδου στην παραλία Σάντα Μαρία.
Το ζευγάρι, που γιόρτασε φέτος την 15η επέτειο του θρησκευτικού γάμου τους, έχει αποκτήσει συνολικά έξι παιδιά. Τον 16χρονο Θανάση, τον 14χρονο Βασίλη, τον 13χρονο Δημήτρη, την 11χρονη Αιμιλία, την 8χρονη Αναστασία και την 6χρονη Αλεξάνδρα.
Δείτε φωτογραφίες:
govastiletto.gr – Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Γιορτάζουν τα 11α γενέθλια της κόρης τους, Αιμιλίας