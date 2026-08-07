Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Οικογενειακές διακοπές στην Πάρο με τα έξι παιδιά τους!

Ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του ΑΡΗ Betsson, Βασίλης Σπανούλης με τη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου και τα παιδιά τους επέλεξαν το κοσμικό κυκλαδίτικο νησί και στις φετινές οικογενειακές διακοπές τους.

Πριν από λίγες ημέρες, ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr εντόπισε τον Βασίλη Σπανούλη με τη 43χρονη Ολυμπία Χοψονίδου στην παραλία Σάντα Μαρία.