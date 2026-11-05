Στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» μίλησε ο Βασίλης Θωμόπουλος.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης, μεταξύ άλλων, κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με μια πιθανή θεατρική επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη.

«Ναι, είναι στο χέρι του, ό,τι θέλει ας κάνει, ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Θα ξαναπώ πάλι, το θέατρο ειδικά σε φωνάζει, δεν πας εσύ», τόνισε αρχικά ο Βασίλης Θωμόπουλος.

«Αν έχει ανάγκη, είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός, είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, έχει δώσει τη ζωή του στο θέατρο. Αν αυτή η περιπέτεια, ο κόσμος αποδεχθεί ότι έχει μαλακώσει, έχει αλλάξει, δεν ξέρω και τι στάση θα κρατήσει. Είναι δική του απόφαση. Δεν εξαρτάται από κανέναν από εμάς.

Και ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο Παύλος Χαϊκάλης που είναι εξαιρετικός ηθοποιός, είναι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν στο ελληνικό θέατρο. Τώρα, οι συνθήκες, αν θα βρεθούν συνεργάτες, αν ο κόσμος θα ακολουθήσει, αυτά είναι κάτι που ειλικρινά δεν μπορώ να τα υπολογίσω», συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης.

Σε ερώτηση για το αν θα επέλεγε τον Πέτρο Φιλιππίδη για μια δουλειά του, ο Βασίλης Θωμόπουλος απάντησε: «Δεν είναι εγώ να τον επιλέξω. Ο Πέτρος επιλέγει που θα πάει. Είναι πιο φίρμα από μένα. Δηλαδή αυτός διαλέγει τις δουλειές. Δεν διαλέγω εγώ τον Πέτρο».

govastiletto.gr -Πέτρος Φιλιππίδης: Ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θέατρο – Όλες οι πληροφορίες