Μια ξεχωριστή περίοδο διανύει ο Βασίλης Τσεκούρας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο παρουσιαστής του «Mega Non Stop» παντρεύτηκε το καλοκαίρι τη συνάδελφό του, Γωγώ Μπαλή, και λίγους μήνες μετά τον γάμο τους μίλησε για τη μεγάλη ημέρα και τις στιγμές που ξεχώρισε.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ!», ο Βασίλης Τσεκούρας θυμήθηκε την τελετή στα Καμένα Βούρλα, αποκαλύπτοντας ποια εικόνα έχει μείνει πιο έντονα χαραγμένη στη μνήμη του.

«Το ζήσαμε σαν ένα μεγάλο πάρτι»

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του κατάφεραν να απολαύσουν τον γάμο τους χωρίς άγχος, αντιμετωπίζοντάς τον περισσότερο σαν μια μεγάλη γιορτή μετά από μια απαιτητική επαγγελματική περίοδο.

«Θυμάμαι κάθε λεπτό από τον γάμο μου και είμαι χαρούμενος, γιατί δεν ήμασταν καθόλου αγχωμένοι. Το ζήσαμε σαν ένα μεγάλο πάρτι, να σου πω την αλήθεια. Το είχαμε ανάγκη μετά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις», ανέφερε.

Μιλώντας για τη στιγμή που δεν πρόκειται να ξεχάσει, στάθηκε σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια του μυστηρίου.

«Νομίζω η στιγμή που θα μου μείνει, είναι όταν ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών, έδωσε στους κουμπάρους τις βέρες και απευθύνθηκε σε εμάς με κάποια πολύ ωραία και θερμά λόγια. Αυτή η σκηνή θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου», αποκάλυψε.

Η Γωγώ Μπαλή παρακολουθεί την εκπομπή του

Ο Βασίλης Τσεκούρας αναφέρθηκε και στη σχέση της συζύγου του με την επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας πως η Γωγώ Μπαλή φροντίζει να παρακολουθεί την εκπομπή του και στη συνέχεια να του δίνει τη δική της γνώμη.

«Θα βρει τον τρόπο να με παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση. Πάντα το κάνει και πάντα μετά με συμβουλεύει», είπε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 22 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα, με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών να τελεί το μυστήριο. Μετά την τελετή ακολούθησε γαμήλια γιορτή με συγγενείς, φίλους και συνεργάτες, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Govastiletto.gr – Βασίλης Τσεκούρας: Παντρεύτηκε τη Γωγώ Μπαλή – Φωτογραφίες