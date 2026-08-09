Από αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου, ο Βασίλης Τσεκούρας μαζί με τη Τζορτζίνα Μαλλιαρόζη αναλαμβάνουν το τιμόνι της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega».

Ο Βασίλης Τσεκούρας μίλησε σε γνωστή εφημερίδα και αποκάλυψε ότι μια εβδομάδα μετά το τέλος των τηλεοπτικών του υποχρεώσεων θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύντροφό του, Γωγώ Μπαλή στη Φθιώτιδα.

Όταν κλείνουν τα φώτα, ποιος είναι ο Βασίλης Τσεκούρας;

Ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται ακόμα και όταν σβήσουν τα φώτα του στούντιο. Αυτά που με ενδιαφέρουν είναι η προσωπική μου ζωή, η πορεία μου και να περνώ χρόνο με την οικογένειά μου.

Τι είναι για εσάς οι διακοπές;

Οι διακοπές είναι το γέμισμα της προσωπικής μπαταρίας μέσα σε μια πολύ δύσκολη επαγγελματική και πιεστική χρονιά. Είναι το εργαλείο για να μπορέσει να αδειάσει το μυαλό για λίγες ημέρες και να σκεφτεί κανείς τα επόμενα βήματα και τις επόμενες κινήσεις του. Θα προσπαθήσω, λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, να ξεκουραστώ για ελάχιστες ημέρες.

Ετοιμάζεστε για το επόμενο βήμα με τη σύντροφό σας, τη δημοσιογράφο του Mega Γωγώ Μπαλή;

Ναι, ισχύει. Μια εβδομάδα αφού ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, θα γίνει ο γάμος μας στη Φθιώτιδα, που είναι ο τόπος καταγωγής της Γωγώς.