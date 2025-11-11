Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Βασίλης Ζούλιας μιλάει για την προσωπική του νίκη απέναντι στο αλκοόλ, ένα ταξίδι που μετρά πλέον 32 χρόνια.

Ο διάσημος σχεδιαστής, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», μοιράστηκε με ειλικρίνεια τη φιλοσοφία του για την απεξάρτηση και την προσωπική του στάση απέναντι στην εθιστική συμπεριφορά.

«Δεν θέλω να πιω πια», λέει με αποφασιστικότητα. «Δεν υπάρχει το να πιω ένα ποτό. Το ένα είναι πάρα πολύ και τα χίλια δεν είναι ποτέ αρκετά. Το ένα δεν υπάρχει στην εθισμένη προσωπικότητα, οπότε το κόβεις μαχαίρι και τα πράγματα είναι πανεύκολα».

Ο Ζούλιας υπογραμμίζει και τη σημασία της υποστήριξης: «Βέβαια ζητάς βοήθεια από ειδικούς ανθρώπους. Ζήτησα βοήθεια, αλλιώς δεν γίνεται».

Η απόφαση αυτή δεν ήταν απλώς ένα «όχι» στο ποτό, αλλά μια νέα αρχή για τη ζωή και την καριέρα του, που πλέον έχει ζήσει χωρίς το αλκοόλ για πάνω από τρεις δεκαετίες. Ένα παράδειγμα δύναμης, αυτογνωσίας και πειθαρχίας.