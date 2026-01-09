Ο Βασίλης Ζούλιας μίλησε στην εκπομπή «Action Τώρα» το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου για την πρόσφατη παρέμβαση της εισαγγελίας σχετικά με τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε στις προσωπικές του εμπειρίες με τις ουσίες και τόνισε πόσο επικίνδυνη είναι κάθε μορφή χρήσης.

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να κρίνω τον Γιάνη, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ όμως μιλώ από προσωπική εμπειρία», είπε ο Ζούλιας.

«Τα ναρκωτικά δεν χωρίζονται σε “ελαφριά” ή “βαριά”. Κάθε ουσία που επηρεάζει την ψυχή και το μυαλό έχει το ίδιο αποτέλεσμα και δημιουργεί εξάρτηση. Δεν με ώθησε κανείς να γίνω χρήστης, πιστεύω πως υπήρχε μια προδιάθεση και οι συνθήκες της ζωής μου με οδήγησαν εκεί».

Ο Βασίλης Ζούλιας περιέγραψε τις εικόνες που έχει δει σε χώρους απεξάρτησης: «Έχω δει ανθρώπους να πεθαίνουν από χόρτο, χάπια, κοκαΐνη και άλλες ουσίες. Δεν υπάρχουν “ασφαλή” ναρκωτικά. Ακόμα και μια δοκιμή μπορεί να είναι μοιραία».

Κλείνοντας, ο Ζούλιας τόνισε τη σημασία του μηνύματος: «Δεν πρέπει να προωθείται η ιδέα ότι τα ναρκωτικά προσφέρουν ευχαρίστηση. Αν κάποιος είναι επιρρεπής, δεν πρέπει να μπλεχτεί. Η παρέμβαση της εισαγγελίας ήταν απολύτως σωστή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε δηλώσει σε πρόσφατο podcast ότι είχε δοκιμάσει ecstasy μία φορά, αλλά περιέγραψε την εμπειρία ως παροδική και δύσκολη την επόμενη μέρα, επισημαίνοντας ότι δεν επαναλήφθηκε.

