Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Βασίλης Ζούλιας παρουσίασε, το μεσημέρι της Δευτέρας 17/11, στο πλαίσιο της 37ης Athens Fashion Week, την επίδειξη «Beautiful», τη Pret-A-Porter συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 του Maison Zoulias.

Οι λαμπεροί καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν στο υπέροχο Glyfada Golf Club, όπου είχε στηθεί ένα κυκλικό σκηνικό που θύμιζε παλιό καλοκαιρινό σαλόνι δίπλα στη θάλασσα. Το ατμοσφαιρικό set-up προϊδέαζε για το ταξίδι που θα ακολουθούσε: ένα ταξίδι στη διαχρονική θηλυκότητα και στη νοσταλγική αισθητική του Zoulias.

Η νέα συλλογή ήταν μια ωδή στην ανεπιτήδευτη, ρομαντική κομψότητα· μια υπενθύμιση ότι η ομορφιά βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Με signature σιλουέτες, 50s αναφορές και το χαρακτηριστικό glam του οίκου, ο Βασίλης Ζούλιας παρουσίασε looks που φέρνουν στο μυαλό τα καλοκαίρια μιας άλλης εποχής – εκείνα που ήταν ντυμένα με παστέλ, λουλούδια και ανάλαφρες κινήσεις

Το catwalk άνοιξε με μια σειρά από εντυπωσιακά black & white σύνολα, όπου οι πουά σιλουέτες, τα σκηνοθετημένα μαύρα φορέματα και τα statement καπέλα έθεσαν τον τόνο μιας κομψής, σχεδόν κινηματογραφικής έναρξης. Η αυστηρή μονοχρωμία έδινε την αίσθηση ενός παλιού, ασπρόμαυρου καλοκαιρινού φιλμ, δημιουργώντας δυναμική αντίθεση με όσα θα ακολουθούσαν.

Λίγο αργότερα, το χρώμα έκανε θεαματική είσοδο και κατέκλυσε το runway: κίτρινο, ροζ και γαλάζιο χάρισαν στα looks έντονο καλοκαιρινό mood, ενώ τα μεγάλα floral prints έντυσαν τις σιλουέτες με ζωντάνια και ρομαντισμό. Τα bustier tops με volume μανίκια συνδυάστηκαν άψογα με full skirts, δημιουργώντας μια εικόνα απόλυτα θηλυκή και ακαταμάχητα ρετρό.

Οι λεπτομέρειες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ολοκληρωμένη αισθητική της συλλογής: οι απόλυτα ταιριαστές τσάντες και μπαλαρίνες ή σανδάλια σε ζωηρές αποχρώσεις ολοκλήρωσαν τα looks με κομψότητα, ενώ τα ανάλαφρα μαντό και τα ιδιαίτερα καπέλα πρόσθεσαν εκλεπτυσμένη φινέτσα. Τα cat-eye γυαλιά έφεραν μια classic retro αναφορά, την ώρα που η ανατρεπτική προσθήκη από Converse sneakers έδινε ένα girly, fun twist που απογείωσε το show. Συνολικά, η συλλογή ξεχείλιζε από καλοκαιρινή ανεμελιά, θηλυκή ενέργεια και ένα αναζωογονητικό fun summer girly vibe που έκανε κάθε look να ξεχωρίζει.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Βασίλης Ζούλιας: Δικαίωση για τη φωτιά στο ατελιέ του – Θα λάβει αποζημίωση ύψους 81.000 ευρώ!