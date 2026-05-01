Ο Βασίλης Ζούλιας άνοιξε το ατελιέ του στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και μίλησε για τη νέα επίδειξη μόδας που ετοιμάζει, αλλά και για σημαντικές στιγμές της καριέρας του, όπως η συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και η συμμετοχή του στο «Emily in Paris».

Αναφερόμενος στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, περιέγραψε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάμνηση από την πρώτη τους συνεργασία: «Η πρώτη φορά που συνεργάστηκα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν μία καταπληκτική εμπειρία γιατί τη θαύμαζα από παιδί.

Πήγα στο εμβληματικό διαμέρισμά της και φεύγοντας με κοιτάει πάνω κάτω. Μου λέει “έχεις φάει; Πεινάς;”. Κόμπλαρα. Με τραβάει από το χέρι και με πάει στην κουζίνα και μου λέει “θα σου κάνω πατάτες με αυγά”. Η Αλίκη ήταν έτσι, περιποιόταν, μου είχε σταθεί και σε άλλες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές. Ήταν παρούσα».

Για τη διεθνή παραγωγή «Emily in Paris», ο σχεδιαστής στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας του, λέγοντας πως «μπήκα στο βιβλίο για το Emily in Paris. Πέρα από το ότι ήμασταν στη σειρά, μπήκαμε και στο βιβλίο. Ήρθε για να σφραγίσει κάπως τη συνεργασία μας».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εμπειρία που έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο της για εκείνον: «Έχω πει πολλές φορές ότι το πάρτι με το “Emily in Paris” για μένα έχει γίνει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω άλλους Έλληνες σχεδιαστές να χαίρονται, όπως χάρηκα και εγώ».

Παράλληλα, σχολίασε και το παρασκήνιο γύρω από τη συμμετοχή στη σειρά, αναφέροντας πως έχει ακούσει ότι πλέον ζητούνται χρήματα για εμφανίσεις, τονίζοντας όμως ότι στη δική του περίπτωση υπήρξε κανονική αμοιβή: «Έχω ακούσει ότι τώρα η παραγωγή για να εμφανιστείς στο Emily in Paris ζητάει κάποια χρήματα. Εγώ είχα πληρωθεί».

