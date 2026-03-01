Μια συγκινητική και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Βάσω Καζαντζίδη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» και τον Τάσο Τρύφωνος, το βράδυ του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, αποκαλύπτοντας άγνωστες στιγμές από τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη.

Η ίδια εξήγησε πόσο έντονα τη συγκινεί η ταινία «Υπάρχω», που παρουσιάζει τη ζωή του τραγουδιστή: «Έβλεπα την ταινία, όχι μια φορά μόνο, και δάκρυζα. Ήταν στιγμές που ένιωσα ότι είναι ο Στέλιος και τραγουδάει. Η ταινία φώτισε την πραγματική προσωπικότητά του».

Η Βάσω Καζαντζίδη μοιράστηκε επίσης, μια ιδιαίτερη στιγμή με τη Μαρινέλλα, όταν γνωρίστηκε με τον Στέλιο: «Όταν γνώρισα τον Στέλιο και το έμαθε η Μαρινέλλα, έκανε λέει ένα “ουφ, ανέπνευσα” και είπε “επιτέλους έχει έναν άνθρωπο σωστό δίπλα του”».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι τη δεκαετία του ’80 ο Στέλιος είχε απορρίψει πρόταση 5 εκατομμυρίων δολαρίων για περιοδεία στην Αμερική: «Όταν “έφυγε” ο Στέλιος, δεν μπορούσα να βγάλω από πάνω μου τα μαύρα. Δεν μπορούσα. Ήταν σαν να τον ξεχνούσα, σαν να μη με ενδιέφερε πλέον. Μάζευα τα πράγματά του για να τα δώσω στο μουσείο κι έκλαιγα».

Η συνέντευξη έδωσε μια σπάνια, προσωπική εικόνα της ζωής και της αγάπης της για τον σπουδαίο τραγουδιστή, αποτυπώνοντας την αφοσίωση και τη συγκίνηση που βίωσε μετά την απώλειά του.