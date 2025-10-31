Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Βάσω Λασκαράκη ήταν καλεσμένη το πρωί της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, στην εκπομπή “Super Κατερίνα” και μίλησε για τον γάμο της με τον Λευτέρη Σουλτάτο, αλλά και για την πρώτη γνωριμία του συζύγου της με την κόρη της, Εύα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η γνωριμία έγινε σταδιακά: «Η Εύα γνώρισε πρώτα τον Λευτέρη σαν παρέα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για περίπου τέσσερις μήνες τον έβλεπε στις διακοπές σαν μια κοινή παρέα. Ένα χρόνο μετά και αφού ήμασταν σίγουροι για αυτό που πάμε να κάνουμε, της είπα ότι θα μετακομίσουμε όλοι μαζί σε ένα σπίτι».

Για τον σύζυγό της, η Βάσω είπε: «Είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος στις σχέσεις αγάπης, τα δίνει όλα! Δεν κρατάει τίποτα πίσω. Είναι όλα για όλα και για μένα αυτό πέρασε σαν οδοστρωτήρας και με ισοπέδωσε».

Η ηθοποιός τόνισε επίσης τη σημασία της καθημερινής προσπάθειας σε μια σχέση: «Πάντα πρέπει να είσαι alert και οι σχέσεις χρειάζονται φροντίδα. Είμαστε 8 χρόνια παντρεμένοι και προσπαθούμε να φτιάξουμε μία ωραία οικογένεια».

