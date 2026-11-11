Πρώτη η Βάσω Λασκαράκη ανέβασε μια τρυφερή κοινή φωτογραφία τους, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα μητρική αγάπη και περηφάνια για το πώς βλέπει το παιδί της να μεγαλώνει και να μπαίνει επίσημα στην εφηβεία.

«Όσο και να μεγαλώνεις, όσο και να αλλάζεις αυτό το γέλιο σου παραμένει ίδιο κι απαράλλαχτο και με τρελαίνει. Σου εύχομαι έτσι να γελάς πάντα σε όλη σου την ζωή αγάπη μου…. Χρόνια σου πολλά, καλά, όμορφα και πάντα ευτυχισμένα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας με συγκίνηση ότι η κόρη της έγινε κιόλας 13 ετών.

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Λίγο αργότερα, τη σκυτάλη των ευχών πήρε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος προχώρησε σε μια εξίσου συγκινητική ανάρτηση, ανατρέχοντας στα πρώτα χρόνια της ζωής της Εύας και δίνοντας μια τρυφερή υπόσχεση πατέρα.

«Πέρασαν λίγα χρόνια ήσουν μια σταλίτσα και χωράγες στην αγκαλιά μου. Στο ορκίζομαι όμως ότι θα χωράς πάντα!!!!! Χρόνια πολλά Ζωή μου», σημείωσε ο ηθοποιός, συνοδεύοντας το μήνυμά του με κόκκινες καρδιές.

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Όπως ήταν αναμενόμενο, και οι δύο δημοσιεύσεις κατακλύστηκαν μέσα σε λίγη ώρα από χιλιάδες likes και θερμές ευχές από θαυμαστές, φίλους και συναδέλφους τους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Σημειώνεται ότι η μικρή Εύα ήρθε στον κόσμο στις 10 Νοεμβρίου 2013, επισφραγίζοντας τότε την αγάπη του πρώην ζευγαριού, και παραμένει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο σημείο αναφοράς και η απόλυτη αδυναμία και των δύο γονιών της.

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