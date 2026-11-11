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Για τη Βάσω Λασκαράκη και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ξημέρωσε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα, αφού η μονάκριβη κόρη τους, Εύα, συμπλήρωσε τα 13 της χρόνια. Οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί, που παρά τον χωρισμό τους διατηρούν άριστες σχέσεις και έχουν ως απόλυτη προτεραιότητα την ευτυχία της κόρης τους, θέλησαν να της ευχηθούν και δημόσια μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.