Η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε καλεσμένη στο The 2Night Show και μίλησε ανοιχτά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου», τη μητρότητα, αλλά και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

Αναφερόμενη στην πιθανότητα επιστροφής της επιτυχημένης σειράς του Alpha, η ηθοποιός αποκάλυψε πως η ιδέα είχε πέσει στο τραπέζι αρκετά χρόνια πριν, χωρίς όμως τότε να προχωρήσει.

Όπως εξήγησε, περίπου δύο χρόνια μετά το τέλος της σειράς, έγινε μια πρώτη συζήτηση με το καστ, αλλά το εγχείρημα δεν είχε ακόμη ωριμάσει. Τώρα όμως, τα δεδομένα άλλαξαν.

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν πολύ νωρίς και όπως είπε, σιγά-σιγά όλοι άρχισαν να βλέπουν πιο θετικά την ιδέα της επιστροφής. «Αρχίσαμε να το συζητάμε μεταξύ μας και να λέμε “γιατί όχι; Θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί” και έτσι, βήμα-βήμα, φτάσαμε στο να επιστρέψει η σειρά», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε και για τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, ο οποίος περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του στην Κρήτη, λόγω της δουλειάς του ως σεφ.

Παρά την απόσταση, όπως εξήγησε, έχουν καταφέρει να βρουν μια ισορροπία στην καθημερινότητά τους. «Λείπει αρκετά γιατί εργάζεται εκεί, αλλά έχουμε βρει έναν τρόπο που λειτουργεί για εμάς. Μπορεί να φύγει Δευτέρα και να επιστρέψει Πέμπτη ή να ξαναφύγει την Κυριακή. Έχουμε προσαρμοστεί σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην κόρη της, Εύα, που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Η μικρή φοιτά πλέον στην Α’ Γυμνασίου και, όπως ανέφερε η Λασκαράκη, το διάβασμα έχει αυξηθεί σημαντικά.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να ασχοληθεί η κόρη της με την υποκριτική, η ίδια παραδέχτηκε ότι το θέμα έχει τεθεί κατά καιρούς, ωστόσο θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς για να μπει σε έναν τόσο απαιτητικό χώρο.

«Γιατί να μπεις τόσο μικρός σε όλο αυτό το “νταβαντούρι”, όπου όλοι μιλούν για σένα; Είναι δύσκολο για ένα παιδί», σημείωσε.

Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή της, δείχνοντας πως η ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα χρειάζεται κατανόηση και ευελιξία, ειδικά όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις κρατούν τα ζευγάρια σε διαφορετικά μέρη.

Govastiletto.gr – Βάσω Λασκαράκη: Η σπάνια εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο – «Είμαστε τυχεροί που γνωριστήκαμε!»