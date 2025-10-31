Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Βάσω Λασκαράκη ήταν καλεσμένη σήμερα, Παρασκευή 31/10, στο πλατό της εκπομπής, «Super Κατερίνα». Αφορμή για τη συνάντησή της με την Κατερίνα Καινούργιου στάθηκε η πρεμιέρα της σειράς, «Το σόι σου», απόψε στις 20:00.

Αρχικά, εξομολογήθηκε για το σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, με τον οποίο μετράνε 8 χρόνια κοινής πορείας: «Είμαστε τυχεροί που γνωριστήκαμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια όμορφη οικογένεια και σπίτι και λέω προσπαθούμε γιατί δεν σταματάει ποτέ η προσπάθεια. Πάντα πρέπει να είσαι alert. Πάντα οι σχέσεις χρειάζονται φροντίδα».

Σε ερώτηση πώς είπε στην κόρη της για τον Λευτέρη Σουλτάτο, αποκάλυψε: «Το συζητάς με τον πρώην σύζυγό σου και με έναν ειδικό. Τα πράγματα ήρθαν φυσικά. Η Εύα γνώριζε πρώτα τον Λευτέρη σαν παρέα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν ένα τετράμηνο και μετά από 1 χρόνο που ήμασταν μαζί και ήμασταν σίγουροι, τότε της το είπα ότι θα μετακομίσουμε σε ένα σπίτι και θα μείνουμε όλοι μαζί. Ο Λευτέρης είναι ιδιαίτερος άνθρωπος στις σχέσεις αγάπης, τα δίνει όλα. Είναι τσίτα τα γκάζια. Είναι όλα για όλα. Δεν μου άφησε καθόλου αμφιβολίες. Όλα πήγαιναν στην άκρη κατευθείαν»

Τέλος, η Βάσω Λασκαράκη εξομολογήθηκε: «Στην αρχή και για εμένα υπήρξε ένα άγχος τρομερό, ότι έχουμε παιδιά, πώς θα το διαχειριστούμε και εκεί μου είπε “πρέπει να το πάρεις απόφαση”. Ήταν τα λόγια που δεν λέγονται στον αέρα αλλά η κουβέντα εκείνη μας ακολουθεί ακόμα. Την κάνουμε και τη θυμόμαστε πολλές φορές».

