Η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day και μίλησε για την επιστροφή της επιτυχημένης σειράς Το σόι σου, αλλά και για την προσωπική της ζωή, την οικογένειά της και τη μητρότητα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού μετά την επιστροφή της σειράς, η οποία επέστρεψε στις οθόνες, μετά από πέντε χρόνια απουσίας.

Όπως είπε, η ίδια δεν περίμενε τόσο μεγάλη επιτυχία, ενώ αποκάλυψε πως ο κόσμος τη ρωτούσε συνεχώς τα τελευταία χρόνια πότε θα ξαναδεί τη σειρά στην τηλεόραση.

Στη συνέχεια μίλησε για την καθημερινότητά της με την κόρη της, Εύα. Η μικρή, όπως αποκάλυψε, πολλές φορές χρειάζεται να περιμένει υπομονετικά, όταν η μητέρα της σταματά για φωτογραφίες με ανθρώπους που θέλουν να τη συναντήσουν.

Μάλιστα, κάποιες φορές της εκφράζει με χιούμορ την απορία αν είναι απαραίτητο να φωτογραφίζεται με όλους.

Η συζήτηση έφτασε και στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού.

Η Βάσω Λασκαράκη παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε σκεφτεί αυτή την προοπτική, ωστόσο εξήγησε ότι η ζωή δεν εξελίσσεται πάντα όπως την σχεδιάζουμε, και τελικά τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα είχε φανταστεί.

Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως είναι ευγνώμων για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει και για τις ισορροπίες που έχει καταφέρει να βρει ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την καριέρα της.

Govastiletto.gr – Βάσω Λασκαράκη: Η οικογένεια, η απόσταση με τον σύζυγο και η επιστροφή της αγαπημένης σειράς «Το Σόι σου»