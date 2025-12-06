Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή Direct για τη μητρότητα αλλά και τη σχέση εξ αποστάσεως με το σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, ο οποίος ζει στην Κρήτη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η Βάσω Λασκαράκη είπε: «Την παλεύουμε την απόσταση. Αφού μπήκαμε στο χορό, θα χορέψουμε. Οι πιο ευτυχισμένοι σε αυτό το project είναι οι αεροπορικές εταιρείες και οι ακτοπλοϊκές, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο κάποιος πηγαινοέρχεται από αρχές Απρίλη. Κάπως το συνηθίσαμε, κάπως μας αρέσει, κάπως το βρήκαμε. Δεν είναι η ελευθερία, είναι οι αλλαγές παραστάσεων. Συντηρείς τη σχέση σας ζωντανή. Και πιο παλιά είπαμε “που να συναντηθούμε;”. Να συναντηθούμε στη Σαντορίνη ας πούμε».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο θέμα της μεικτής οικογένειας που έχουν δημιουργήσει: «Λειτουργεί πολύ καλά, αλλά δεν παύει να είναι ένα project, πολύ μεγάλο, πολύ ριψοκίνδυνο, θέλει λεπτούς χειρισμούς, να το μεταφέρεις αυτό στα μικρότερα μέλη της οικογένειας, θέλει να κάνεις υποχωρήσεις και σίγουρα πρέπει να γυρνάς τα πάντα να συναποφασίζεις τα πάντα και μέσα σε όλο αυτό πλαίσιο, να αφήνεις μια ελευθερία στα μέλη γιατί αυτό κουβαλάει και άλλες οικογένειες πάνω. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Θα μπορούσαμε να καθόμαστε και όλοι στο ίδιο τραπέζι, δεν έχουμε τέτοια θέματα…».

Στη συνέχεια, ανέφερε για το διαζύγιο από το Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Με τη συμβουλή κάποιου ειδικού εξηγήσαμε στο παιδί ότι η μαμά και ο μπαμπάς θα ζουν σε δυο ξεχωριστά σπίτια. Λες συγκεκριμένα πράγματα, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Το παιδί ήταν 4 ετών οπότε πήγαμε με την ανάλογη ιστορία της ηλικίας του. Δεν ήταν εύκολο».

