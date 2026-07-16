Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μήλο απολαμβάνουν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος, ενώ μοιράζοντια με τους διαδικτυακούς τους φίλους τρυφερές στιγμές από το ταξίδι τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει αγκαλιασμένο την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Για την περίσταση, η ηθοποιός επέλεξε ένα αέρινο καλοκαιρινό φόρεμα, ενώ οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μπροστά από τους χαρακτηριστικούς σταυρούς της περιοχής, απολαμβάνοντας μια ιδιαίτερα ρομαντική στιγμή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Βάσω Λασκαράκη έγραψε: «Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Κάποια όμως μένουν για πάντα…», συνοδεύοντας τις εικόνες από τις διακοπές τους με ένα γεμάτο συναίσθημα μήνυμα.

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