Τα 47α γενέθλιά της γιόρτασε η Βάσω Λασκαράκη, έχοντας κοντά της τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, και αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ηθοποιός έσβησε τα κεράκια της τούρτας της, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μαύρα και χρυσά μπαλόνια.

Ο γνωστός σεφ μοιράστηκε στιγμιότυπο από τη γιορτή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τη Βάσω Λασκαράκη να ποζάρει χαμογελαστή και να κρατά την τούρτα με τον αριθμό 47.

Η τρυφερή αφιέρωση του Λευτέρη Σουλτάτου

Με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα, ο Λευτέρης Σουλτάτος θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με μια ιδιαίτερα τρυφερή ευχή.

«Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός ανταποκρίθηκε με τη σειρά της στη δημόσια εξομολόγηση του συζύγου της, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση: «Αγαααάπη μου», μαζί με emoji.

View this post on Instagram A post shared by Eleftherios Soultatos (@lefteris.soultatos)

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