Η Βάσω Μαζωνάκη, αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, επέλεξε να μετατρέψει τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram από δημόσιο σε ιδιωτικό, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την έντονη επιθυμία για περισυλλογή και απομάκρυνση από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για την οικογένεια, η οποία βιώνει δύσκολες στιγμές και αναζητά την ηρεμία.

Η αδελφή του αείμνηστου τραγουδιστή, η οποία υπήρξε και στενή συνεργάτιδά του, έκανε αυτή την απρόσμενη κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η αναζήτηση γαλήνης αποτελεί πλέον απόλυτη προτεραιότητα. Αυτή η απόφαση έρχεται ως απόρροια μιας μακράς περιόδου έντονης δημόσιας έκθεσης, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη δικαστική διαμάχη που αφορούσε την περιουσιακή και οικονομική διαχείριση.

Με την αλλαγή του καθεστώτος του προφίλ της, η Βάσω Μαζωνάκη περιορίζει πλέον την πρόσβαση αποκλειστικά στους ήδη υπάρχοντες ακολούθους της, βάζοντας ένα «στοπ» στα αδιάκριτα βλέμματα.

Σε μια εποχή όπου η ιδιωτικότητα συχνά τίθεται σε δεύτερη μοίρα, η Βάσω Μαζωνάκη επιλέγει τη σιωπή και την ασφάλεια του στενού κύκλου της. Αυτή η κίνησή της υπογραμμίζει την πρόθεσή της να προστατεύσει την προσωπική της ζωή, αφήνοντας τις εξελίξεις να κυλήσουν μακριά από την ψηφιακή πλατφόρμα. Η οικογένεια Μαζωνάκη, μετά από μια περίοδο έντονων συγκινήσεων, φαίνεται να αναζητά πλέον την αποστασιοποίηση και την εσωτερική γαλήνη, μακριά από την συνεχή παρακολούθηση από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό.

govastiletto.gr – Δημήτρης Μακρυνιώτης: Ο έρωτας με τη Βάσω Μαζωνάκη, η σχέση με τον αδερφό της, Γιώργο και η παρουσία του στην κηδεία