Η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική πουλήθηκε 2,2 εκατομμύρια ευρώ σε Βούλγαρο ιδιοκτήτη. Ο νέος αγοραστής, σε μια κίνηση τιμής προς τη μνήμη της, ζήτησε να τοποθετηθεί τιμητική πλακέτα στο σπίτι όπου έζησε η γνωστή μαγείρισσα.

Οι νέοι ιδιοκτήτες της βίλας είναι ο Νικολάι Κοστόβ και η σύζυγός του, Ιουλία. Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», το ζευγάρι αγόρασε το ακίνητο διατηρώντας μεγάλο μέρος της επίπλωσης που είχε η Βέφα Αλεξιάδου.

Το ζευγάρι κατοικεί μόνιμα στα Σόφια της Βουλγαρίας και είναι οι δυο φαρμακοποιοί, διατηρώντας δίκτυο με 15 φαρμακεία, ενώ ο Νικολάι είναι και CEO μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας την οποία ο ίδιος ίδρυσε. Οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη προχωρήσει σε ανακαινίσεις διατηρώντας ένα μεγάλο μέρος της αρχικής αισθητικής του σπιτιού.

Την ιστορική κουζίνα την έχουν αφήσει ανέγγιχτη, ενώ έχουν κρατήσει και τον κηπουρό που είχε για χρόνια η Βέφα Αλεξιάδου.

govastiletto.gr -Ηλίας Μαμαλάκης: Η διαθήκη του γνωστού μάγειρα και το ξέσπασμα για την Βέφα Αλεξιάδου – «Δεν έχω γράψει την περιουσία μου»