O Κωνσταντίνος Αργυρός, μοιράστηκε με το κοινό του στιγμές από το ταξίδι του στο Βελιγράδι, μετά τη συναυλία που πραγματοποίησε στη Σερβία.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανέβασε βίντεο & φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εμπειρίας του.

Πέρα από τα στιγμιότυπα πάνω στη σκηνή, όπου εμφανίζεται μαζί με την ορχήστρα του, αλλά και από τα παρασκήνια της συναυλίας, ξεχωρίζουν εικόνες από τους δρόμους της πόλης.

Εκεί, ο τραγουδιστής φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή, από μουσικούς που παίζουν παραδοσιακά όργανα, δημιουργώντας μια αυθεντική και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Στη λεζάντα που συνόδευε τις αναρτήσεις του, ο ίδιος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη βραδιά, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνον η επαφή με το κοινό.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, οι στιγμές όπου τραγουδά και χορεύει μαζί με τον κόσμο είναι εκείνες που του θυμίζουν τον λόγο που αγαπά τη μουσική, επισημαίνοντας παράλληλα πως η μουσική έχει τη δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

