Η Βελίκα Καραβάλτσιου ανοίγει νέο επαγγελματικό κεφάλαιο, καθώς αποχωρεί από το MEGA και εντάσσεται στο δυναμικό της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης, που δόθηκε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Τετάρτης, η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια θα ενισχύσει τον ενημερωτικό τομέα του ERTNews.

Με τη μετακίνησή της στην κρατική τηλεόραση, η Βελίκα Καραβάλτσιου αναμένεται να συμβάλει στην ενημερωτική ομάδα του σταθμού, έπειτα από τη μακρόχρονη πορεία και συνεργασία της με το MEGA.

Η ανακοίνωση:

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την ένταξη της Βελίκας Καραβάλτσιου στο δημοσιογραφικό δυναμικό της, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η Βελίκα Καραβάλτσιου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία από την ΕΡΤ3, όπου εργάστηκε παράλληλα με τις σπουδές της στη Δημοσιογραφία. Στη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής έχει υπηρετήσει την ενημέρωση μέσα από την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών, ενώ έχει καλύψει σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε δημοσιογραφικές αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, όπως η Συρία, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη, η Ουκρανία και το Ισραήλ, μεταφέροντας με συνέπεια και επαγγελματισμό την εικόνα των γεγονότων.

Με την εμπειρία, τη γνώση και τη δημοσιογραφική της κατάρτιση, η Βελίκα Καραβάλτσιου ενισχύει το ενημερωτικό δυναμικό του ΕΡΤnews, συμβάλλοντας στην έγκυρη, αξιόπιστη και ποιοτική ενημέρωση των πολιτών».

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