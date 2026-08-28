Με έντονη συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε το MEGA η Βελίκα Καραβάλτσιου, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό επαγγελματικό κύκλο.

Στο κλείσιμο της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», η δημοσιογράφος ευχαρίστησε τη διοίκηση, τους συνεργάτες και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε αυτά τα χρόνια, έχοντας στο πλευρό της τον Γιάννη Χρηστάκο.

«Κάνω μια καινούργια αρχή, αυτό είναι το καλό. Θα μου λείψετε και πραγματικά ελπίζω ότι θα ξαναβρεθούμε», είπε εμφανώς συγκινημένη.