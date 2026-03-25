Η Βέρα Μακρομαρίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» ανήμερα της 25ης Μαρτίου με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και μίλησε για τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα, τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου, αλλά και για την απώλεια της μητέρας της από καρκίνο.

Σχετικά με τη μητρότητα και τη ζωή με το μωρό, η ηθοποιός ανέφερε: «Είμαστε λίγο καλύτερα τώρα. Δεν ήταν κάτι τρομακτικό. Το βιώνω όμορφα, ίσως είναι και καλόβολο μωρό. Ας μη λέω πολλά, αλλά έχει πάει καλά μέχρι στιγμής. Το παιδί είναι όπως το φανταζόμουν, αλλά εγώ έχω γίνει πιο φοβητσιάρα και δεν είμαι τόσο σίγουρη για τον εαυτό μου ακόμα».

Για τον σύζυγό της δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι πολύ αγχωμένος. Τώρα αρχίζει και χαλαρώνει. Είδε τις πρώτες άσπρες τρίχες από το άγχος. Ήταν μάχιμος από την αρχή, αλλά τον αγχώνει να είμαστε καλοί γονείς και το πρακτικό ζήτημα του πώς μεγαλώνεις ένα παιδί».

Αναφερόμενη στην απώλεια της μητέρας της κατά την περίοδο που συμμετείχε στη σειρά του Alpha «Σασμός», είπε: «Η Ζωή Φίλιππα το χειρίστηκε φανταστικά. Ήξερα ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση. Το έκαναν όλοι για να μην έχω καμία ενοχή που άφησα το γύρισμα. Είχε καρκίνο. Ήταν δυο χρόνια δύσκολα. Δεν είναι ποιότητα ζωής όταν φτάνει ο ασθενής σε αυτή την κατάσταση. Είχε προλάβει να μας πει όσα ήθελε. Δε βλέπω πολλά όνειρα με τη μαμά μου. Ό,τι βλέπω είναι βαρύ. Σίγουρα, αν την είχα, θα ήταν αλλιώς, αλλά ευτυχώς έχω πολύ καλά πεθερικά».

