Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Vera Wang εντυπωσίασε για ακόμη μια φορά στα 76 της, με μια τολμηρή, αλλά κομψή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των βραβείων CFDA Fashion, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Η Wang επέλεξε ένα μαύρο bralette top με μακριά, φαρδιά μανίκια και πλούσιες μανσέτες, συνδυασμένο με μια λευκή, μακριά φούστα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην εκλεπτυσμένη κομψότητα και την τολμηρή θεατρικότητα.

Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου, διακριτικό μακιγιάζ και τα μακριά καστανά μαλλιά της να πέφτουν μέχρι τη μέση.

Η παρουσία της Vera Wang στα CFDA δεν είναι τυχαία: στο παρελθόν έχει τιμηθεί με το Womenswear Designer of the Year (2005) και το Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award (2013).

Παράλληλα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, μαζί με κορυφαίους οίκους όπως οι Ραλφ Λόρεν, Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, Τόρι Μπερτς και Μάικλ Κορς, συνεχίζοντας να καθορίζει τη μόδα με το μοναδικό της στιλ και τη διαχρονική επιρροή της.

Vera Wang, 76, looks decades younger as she rocks ab-flashing bralette at 2025 CFDA Fashion Awards https://t.co/8CfoHxjKWE — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 4, 2025

Πηγή: Dailymail

