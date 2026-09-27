Η 77χρονη σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία selfie της στο Instagram, δείχνοντας πώς πέρασε τη μέρα της.

Στο στιγμιότυπο, η Vera Wang έδειχνε αδιάθετη, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κολλημένη στο κρεβάτι μου, φτερνίζομαι πολύ, οπότε μένω εδώ, το πραγματικό μου γραφείο».

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vera Wang (@verawang)

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