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Η Vera Wang ανέβασε μια φωτογραφία της ξαπλωμένη στο κρεβάτι και χωρίς μακιγιάζ, ενημερώνοντας έτσι τους διαδικτυακούς φίλους της ότι ήταν κρυωμένη.
Η 77χρονη σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία selfie της στο Instagram, δείχνοντας πώς πέρασε τη μέρα της.
Στο στιγμιότυπο, η Vera Wang έδειχνε αδιάθετη, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κολλημένη στο κρεβάτι μου, φτερνίζομαι πολύ, οπότε μένω εδώ, το πραγματικό μου γραφείο».
Δείτε την ανάρτησή της:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Vera Wang: Το πάρτι για τα 77 της και το ξανθό makeover