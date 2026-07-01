Τα 77α γενέθλιά της γιόρτασε η Vera Wang, εντυπωσιάζοντας με τη νέα της εμφάνιση σε μια βραδιά αφιερωμένη στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η διάσημη σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίστηκε με ξανθά μαλλιά και ένα κομψό, μακρύ λευκό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, που τράβηξε τα βλέμματα.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, η Vera Wang ποζάρει στο εστιατόριο όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της, ενώ δεν έλειψαν και τα στιγμιότυπα από τη στιγμή που έσβησε την εντυπωσιακή τούρτα της.

«Ώρα για πάρτι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, με τους διαδικτυακούς της φίλους να της στέλνουν αμέτρητες ευχές για τα γενέθλιά της.

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